Governo dopo le elezioni: Meloni nella sede FdI per l’esecutivo: “Leggo gli sms, anche di Salvini”. Calenda attacca il leader della Lega sul Viminale: “Mai stato, andava in giro a baciare prosciutti” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Oggi direzione Fdi con Meloni. La leader Giorgia Meloni al lavoro sul totoministri: incontra Cingolani e deve far fronte ai contrasti interni al centrodestra Leggi su lastampa (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Oggi direzione Fdi con. LaGiorgiaal lavoro sul totoministri: incontra Cingolani e deve far fronte ai contrasti interni al centrodestra

Ruffino_Lorenzo : In Italia in media ci vanno 47 giorni per formare un governo dopo le elezioni. Il minimo è stato 24 giorni nel 2008… - myrtamerlino : Sale la febbre del #totoministri, ma pare che la #Meloni pensi a un Governo con molti tecnici...alla #Draghi. Sare… - repubblica : Governo dopo le elezioni: le ultime news, Calenda: 'Salvini al Viminale non c'è mai stato: andava in giro a baciare… - VELOSPORT1960 : (Teleborsa) - La compagnia aerea rumena Blue Air non riprenderà a volare il 10 ottobre. Dopo la sospensione dei vol… - diStasioStefano : @Virus1979C i parlamentari fanno ingresso in Parlamento il 13 Ottobre, c'è una lista di adempimenti dei neo-eletti… -