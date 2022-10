Gli ucraini hanno trovato altre prove di torture russe nei territori liberati (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Avvertenza: questo articolo contiene descrizioni e immagini che alcuni lettori potrebbero trovare inquietanti. Una settimana dopo che le truppe ucraine sono rientrate in possesso del villaggio di Pisky-Radkivski, nella regione di Kharkiv, in una vasta controffensiva che ha costretto le truppe russe alla ritirata attraverso l'Ucraina nord-orientale, l'orrore della guerra è fin troppo evidente. La battaglia è durata solo un giorno a Pisky-Radkivski, ma la potenza e la precisione dell'assalto ucraino ha messo fuori combattimento i carri armati e costretto i soldati russi a una rapida ritirata. Sul posto sono rimasti mezzi, uniformi, sacchi a pelo e razioni. E anche le prove delle atrocità commesse dall'esercito russo. Nel villaggio liberato dagli invasori, le forze dell'ordine ucraine hanno scoperto una camera delle tortura, ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Avvertenza: questo articolo contiene descrizioni e immagini che alcuni lettori potrebbero trovare inquietanti. Una settimana dopo che le truppe ucraine sono rientrate in possesso del villaggio di Pisky-Radkivski, nella regione di Kharkiv, in una vasta controffensiva che ha costretto le truppealla ritirata attraverso l'Ucraina nord-orientale, l'orrore della guerra è fin troppo evidente. La battaglia è durata solo un giorno a Pisky-Radkivski, ma la potenza e la precisione dell'assalto ucraino ha messo fuori combattimento i carri armati e costretto i soldati russi a una rapida ritirata. Sul posto sono rimasti mezzi, uniformi, sacchi a pelo e razioni. E anche ledelle atrocità commesse dall'esercito russo. Nel villaggio liberato dagli invasori, le forze dell'ordine ucrainescoperto una camera delle tortura, ...

