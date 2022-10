Giugliano avanti in Coppa Italia: 2-0 al Latina (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il Giugliano si impone (2-0) a Latina, superando i padroni di casa nel primo turno di Coppa Italia. I gialloblu non risentono del turn over varato dal tecnico Raffaele Di Napoli e giocano in scioltezza per quasi tutti i novanta minuti. Coppa Italia, Giugliano batte Latina I tigrotti partono subito forte. All’ottavo minuto break a L'articolo TeleclubItalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ilsi impone (2-0) a, superando i padroni di casa nel primo turno di. I gialloblu non risentono del turn over varato dal tecnico Raffaele Di Napoli e giocano in scioltezza per quasi tutti i novanta minuti.batteI tigrotti partono subito forte. All’ottavo minuto break a L'articolo Teleclubnotizie da Napoli e dall'

infoitsport : Giugliano impeccabile: 2-0 a Latina e avanti in Coppa Italia - NewsTuttoC : Coppa Italia Serie C, finali 21: Giugliano avanti. In due ai supplementari - BENITOCICCAREL4 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni FORZA GIORGIA IO E TUTTA LA FAMIGLIA CICCARELLI TI STA VICINA. NON PENSARE A NES… -