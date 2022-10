Giro di Lombardia 2022 | il percorso da Bergamo a Como Nove dure salite per decidere l’ultima Monumento della stagione

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Mancano ormai solo tre giorni aldi, ultima Classicadell’anno, nonché corsa che segna la fineper quanto riguarda le gare World Tour. Lo scorso anno a vincere fu Tadej Pogacar, tra i grandissimi favoriti anche in questo. La Classica delle foglie morte, avrà quest’anno ulteriori motivi a giustificare un nome così suggestivo ma allo stesso tempo malinconico. La corsa lombarda segnerà infatti la fine delle carriere di due atleti che hanno scritto pagine e pagine di storia delle due ruote: Vincenzo Nibali e Alejandro Valverde. Il primo ha trionfato qui in due occasioni, mentre il secondo ha sfiorato il successo diverse volte, arrivando ad un pelo dall’arricchire ulteriormente la sua nutrita bacheca. Ildi quest’anno ...

Giro di Lombardia 2022, Valverde: sogno una vittoria. "Nibali Bello chiudere con lui" Lo spagnolo chiuderà la sua carriera al Giro di Lombardia e sogna una grande vittoria, al suo fianco in gara il ...Il "Lombardia" 2022 vivrà la sua fase cruciale sulle strade della città: quando e dove si chiudono le strade. Il dettaglio di avvicinamento con noi.