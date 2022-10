“Giovanni Ciacci non volle farsi una foto con me perché secondo lui ero un personaggio di Serie B”: Elisa D’Ospina racconta la sua esperienza col costumista (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Elisa D’Ospina è stata tra le prime a commentare il comportamento di Giovanni Ciacci durante la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 3 ottobre: “Le persone si rivelano, prima o poi”, ha scritto. E D’Ospina, modella e conduttrice, sa bene di cosa parla: è stata con il costumista nel cast del programma di RaiDue Detto Fatto. “Arrivai nel 2013, un mese dopo l’inizio del programma quindi ho seguito l’intero percorso di Ciacci in trasmissione – racconta D’Ospina a Fanpage – È cambiato molto a un certo punto, non so se per difesa o se per potersi dare un tono. Aveva iniziato ritrovandosi davanti alle telecamere dopo avere lavorato per anni dietro le quinte. A un certo punto una persona prende il volo e non la riconosci più.. Cominciò a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022)è stata tra le prime a commentare il comportamento didurante la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 3 ottobre: “Le persone si rivelano, prima o poi”, ha scritto. E, modella e conduttrice, sa bene di cosa parla: è stata con ilnel cast del programma di RaiDue Detto Fatto. “Arrivai nel 2013, un mese dopo l’inizio del programma quindi ho seguito l’intero percorso diin trasmissione –a Fanpage – È cambiato molto a un certo punto, non so se per difesa o se per potersi dare un tono. Aveva iniziato ritrovandosi davanti alle telecamere dopo avere lavorato per anni dietro le quinte. A un certo punto una persona prende il volo e non la riconosci più.. Cominciò a ...

