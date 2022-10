Giornata mondiale dell’insegnante: “insegnare in libertà, dare potere agli insegnanti”. Il messaggio del Direttore Unesco. Il film documentario sul lavoro dei docenti (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Con l’adozione dell'Obiettivo 4 di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, "Istruzione di qualità", gli insegnanti vengono riconosciuti come soggetti chiave per l'attuazione dell'Agenda 2030 sull'educazione. Così ricorda l’Unesco che quest’anno ha dedicato il tema alla libertà degli insegnanti e al riconoscimento di un ruolo di “potere” che gli garantisca di poter esercitare il suo naturale ruolo per consentire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Con l’adozione dell'Obiettivo 4 di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, "Istruzione di qualità", glivengono riconosciuti come soggetti chiave per l'attuazione dell'Agenda 2030 sull'educazione. Così ricorda l’che quest’anno ha dedicato il tema alladeglie al riconoscimento di un ruolo di “” che gli garantisca di poter esercitare il suo naturale ruolo per consentire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti. L'articolo .

matteosalvinimi : Oggi è la giornata mondiale degli animali. Fra le priorità del nostro prossimo governo, aumentare le pene per chi m… - BarbascuraX : Alle 12:40 sono in diretta su Radio105 per la giornata mondiale degli animali. Ne approfitto per chiedervi qual è i… - RaiNews : Una ricorrenza istituita nel 1931 in onore del patrono degli animali San Francesco d’Assisi: un’occasione per celeb… - DitalsCom : Il 5 ottobre ricorre la Giornata Mondiale degli Insegnanti, per l’anniversario dell’adozione nel 1966 della “Reccom… - redbus2012 : RT @CarlodeBlasio1: Martedì 4 ottobre 2022 è la Giornata Mondiale degli Animali. Dedica loro un pensiero, una foto, un commento, un gesto,… -