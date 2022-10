Giornata mondiale del docente “Restituire autorevolezza e prestigio sociale partendo da una retribuzione adeguata” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) "Il 5 ottobre si celebra la Giornata mondiale degli insegnanti, una ricorrenza istituita nel 1994 dall'Unesco. Quello dell'insegnante è il mestiere più importante del mondo perché disegna il futuro di ciascun individuo, modella il capitale invisibile, forma i nostri figli. Un buon insegnante può segnare positivamente la vita di un ragazzo, un cattivo insegnante può penalizzarla". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 ottobre 2022) "Il 5 ottobre si celebra ladegli insegnanti, una ricorrenza istituita nel 1994 dall'Unesco. Quello dell'insegnante è il mestiere più importante del mondo perché disegna il futuro di ciascun individuo, modella il capitale invisibile, forma i nostri figli. Un buon insegnante può segnare positivamente la vita di un ragazzo, un cattivo insegnante può penalizzarla". L'articolo .

matteosalvinimi : Oggi è la giornata mondiale degli animali. Fra le priorità del nostro prossimo governo, aumentare le pene per chi m… - amnestyitalia : Oggi #5ottobre, Giornata mondiale degli insegnanti, vogliamo ringraziare le centinaia di insegnanti che ogni anno c… - BarbascuraX : Alle 12:40 sono in diretta su Radio105 per la giornata mondiale degli animali. Ne approfitto per chiedervi qual è i… - ProDocente : Giornata mondiale del docente, Giannelli (Anp): “I docenti italiani meritano di più. Retribuzioni adeguate e carrie… - Corinablu : RT @UgoBaroni: #5ottobre Giornata Mondiale degli #insegnanti, la Festa voluta nel 1994 dall’#Unesco. Quest’anno il tema è “insegnare in li… -