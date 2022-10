Ginevra Lamborghini, i fan la rivogliono dentro al GF Vip (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La rivolta dei fan di Ginevra Lamborghini Ginevra Lamborghini ha pronunciato una frase talmente grave su Marco Bellavia che le è costata la permanenza dentro la casa del GF Vip. Le parole: “Merita di essere bullizzato” hanno fatto parecchio discutere il pubblico e Signorini insieme agli autori non ha di certo potuto ignorare il fatto. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La rivolta dei fan diha pronunciato una frase talmente grave su Marco Bellavia che le è costata la permanenzala casa del GF Vip. Le parole: “Merita di essere bullizzato” hanno fatto parecchio discutere il pubblico e Signorini insieme agli autori non ha di certo potuto ignorare il fatto. L'articolo proviene da Novella 2000.

