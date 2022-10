Giaele De Donà | amica storica conferma il flirt con Flavio Briatore | “Lei era fidanzata con Bradford”

Desin dal suo ingresso nella spiatissima Casa del GF Vip 7 ha fatto particolarmente chiacchierare per via del suo matrimonio . Una relazione 'non convenzionale' con il marito, un uomo ...Matthias De, il fratello diDeparla del matrimonio della sorella Il settimanale Chi, nel numero in edicola dal 5 ottobre, ha dedicato un lungo servizio aDeintervistando persone a lei vicine che hanno ...