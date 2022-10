GfVip | caso Bellavia | l' appello a Signorini | come puoi calmarli tutti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) "Porterei una pianta a ogni concorrente del: devono calmarsi": la soluzione di Luca Sardella potrebbe essere solo una, il pollice verde al Grande Fratello. Si sa: le piante aiutanoa stare bene, aiutano a trovare anche un equilibrio. Per questo motivo, viste le tensioni nella casa, le parolacce e le bestemmie, Sardella è pronto ad aiutare i vipponi. "Le piante farebbero bene ai concorrenti che hanno i bollenti spiriti – dice Sardella in radiovisione su RTL 102.5 News. Una pianta serve proprio a calmare quelli che hanno il cervello più focoso. Quale pianta darei? Una yucca, il classico tronchetto che si tiene in casa e che si dice che porti felicità.prenderà in considerazione le parole di Sardella? Staremo a vedere. Intanto, il pollice verde più famoso della televisione si dedica molto alla musica. ...