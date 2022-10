Gf Vip | Ginevra Lamborghini squalificata La mamma | ' Non giustifico mia figlia ma soffro per lei'

... tra i concorrenti della settima edizione del Grande Fratello, è uscito dalla Casa lo scorso ... I due sono statiLamborghini (sorella della cantante e super star Elettra ), che è stata ......ciclone per alcune delle sue affermazioni su Marco Bellavia al GF. Cristina Quaranta contro Marco Bellavia A quanto pare Cristina Quaranta non ha appreso la lezione dopo la squalifica di...Anche Luisa Peterlongo, madre di Ginevra Lamborghini, è intervenuta sui social per commentare la squalifica della figlia. Sembra infatti che la donna, nonostante la solidarietà espressa a Marco ...Clamorosa indiscrezione sul Grande Fratello Vip, Marco Bellavia potrebbe tornare a sorpresa nel reality. Dopo le aspre polemiche sul suo caso, ecco cosa gli è stato proposto.