GF VIP, Ginevra Lamborghini, parla la madre Luisa Peterlongo: «Chiedo scusa a Marco Bellavia», ecco cosa ha detto (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal GF Vip 7 per le sue parole orrende contro Marco Bellavia. Oggi la ex gieffina è tornata a casa e sua madre è intervenuta sulla questione, ma cosa ha detto? Leggi anche: GF VIP, Giovanni Ciacci: Simona Ventura lo odia, ma perché? ecco cosa è successo in passato: la... Leggi su donnapop (Di mercoledì 5 ottobre 2022)è stata squalificata dal GF Vip 7 per le sue parole orrende contro. Oggi la ex gieffina è tornata a casa e suaè intervenuta sulla questione, maha? Leggi anche: GF VIP, Giovanni Ciacci: Simona Ventura lo odia, ma perché?è successo in passato: la...

trash_italiano : ?? Ginevra Lamborghini è squalificata dal Grande Fratello Vip ?? - wizavengers : Raga é pazzesco come molti account che lo stanno insultando da mesi sono gli stessi che in questi giorni si sono mo… - Letizia27207338 : RT @teamsoleilsorge: Ma in che senso Ginevra aveva giá fatto un provino per il gf vip nel 2020? Alla fine non entrò più perché lei tramite… - lacittanews : Luisa Peterlongo, madre di Ginevra Lamborghini, è intervenuta via social prendendo le difese di sua figlia. Dopo l… - infoitcultura : Perché Ginevra Lamborghini è stata l’unica espulsa dal GF VIP 7? La spiegazione -