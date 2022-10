GF Vip | aperta istruttoria dell’ordine degli psicologi su Gegia dopo le frasi dette in tv su Marco Bellavia

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Che il casoabbia per il Grande Fratello un impatto molto maggiore del previsto, lo hanno capito tutti ad eccezione di quelli che sono dentro la Casa. Pur messi davanti all’evidente cruenza dellead un concorrente che aveva chiesto aiuto e si era dichiarato in difficoltà, alcuni “gipponi” hanno continuato a sostenere di avere ragione, o quantomeno non così tanto torto. Tra questi c’è anche la comica, che oltre ad essere stata duramente ripresa durante l’ultima puntata serale, ora rischia qualcosa di ben più serio., le infelicicontroOrmai anche chi non guarda il Grande Fratello Vip sa cos’è accaduto a. In molti in questi giorni hanno avuto ...