GF VIP, Alberto De Pisis innamorato di Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi «Mi piacete insieme» (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Alberto De Pisis è innamorato di Edoardo Donnamaria? È ormai evidente che il gieffino abbia una cotta per il suo coinquilino. Ieri sera, infatti, il ragazzo ha confessato a Sara Manfuso ed Elenoire Ferruzzi di avere un interesse per il concorrente del GF Vip. Antonella Fiordelisi, tuttavia, nonostante avesse posato gli occhi su Donnamaria, ha...

