Gf Vip 7 | Pamela Prati dedica una torta a Marco Bellavia | “Lui è un’anima bella e cercava amore” ’ La reazione di lui

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Durante la sua brevissima permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip 7,hanno instaurato un rapporto di grande affetto. Non a caso infatti, tra i due si pensava stesse nascendo un. Le immagini dei loro momenti, dei loro teneri sguardi, del loro imbarazzo durante i reciproci complimenti, hanno appassionato il pubblico che sperava di poter vedere sbocciare un sentimento tra i due. Il tutto però è stato troncato dall’improvviso abbandono diche ha lasciato tutti esterrefatti, in primis proprio. Durante l’ultima puntata andata in onda, quella di lunedì 3 Ottobre infatti non si è parlato d’altro. Il caso “” è stato il tema centrale della ...