Gf caso Bellavia: le parole shock di Cristina (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Cristina Quaranta dopo la puntata del Gf del 3 Ottobre 2022 sembra dimostrare non solo di non aver capito cosa è successo a Marco Bellavia, ma vuole continuare ancora ad offendere una persona fragile che non ha mai fatto del male a nessuno. Parlando con Charlie ha raccontato di un episodio in piscina finendo per usare delle parole inaccettabili nei confronti di Marco. Purtroppo al peggio non c’è mai una fine. Gf Vip 3 Ottobre: ipocrisia allo stato puro Gf caso Bellavia: che cosa ha detto Cristina? La concorrente del Grande Fratello Vip è tornata sull’argomento Marco Bellavia facendo uno scivolone da film horror. Cristina parlando con Charlie e Edoardo ha raccontato un episodio che si è svolto in acqua, dicendo: Quando ero in piscina io mi ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 5 ottobre 2022)Quaranta dopo la puntata del Gf del 3 Ottobre 2022 sembra dimostrare non solo di non aver capito cosa è successo a Marco, ma vuole continuare ancora ad offendere una persona fragile che non ha mai fatto del male a nessuno. Parlando con Charlie ha raccontato di un episodio in piscina finendo per usare delleinaccettabili nei confronti di Marco. Purtroppo al peggio non c’è mai una fine. Gf Vip 3 Ottobre: ipocrisia allo stato puro Gf: che cosa ha detto? La concorrente del Grande Fratello Vip è tornata sull’argomento Marcofacendo uno scivolone da film horror.parlando con Charlie e Edoardo ha raccontato un episodio che si è svolto in acqua, dicendo: Quando ero in piscina io mi ...

trash_italiano : Sotto TUTTI i post del #GFVIP ci sono solo critiche legate al caso Marco Bellavia. Impossibile continuare il gioco… - davidemaggio : Ah, per la cronaca, chi sta cavalcando sui social il caso Bellavia solo per qualche consenso in più non creda di es… - GiusCandela : Il caso Bellavia gonfia gli ascolti del #GFvip che tocca 3.313.000 telespettatori e il 25,1% di share.… - Mestanaccount1 : RT @tuttopuntotv: Pierpaolo Pretelli dice la sua: “Neanche il buon senso di tacere” #gfvip #gfvip7 #iostoconbellavia #iostoconmarco #marcob… - zazoomblog : Sophie Codegoni contro i gieffini sul caso Marco Bellavia: “Dovevano andare via” - #Sophie #Codegoni #contro… -