Germania: esportazioni +1,6% ad agosto, +18,1% su anno

Wiesbaden, 5 ott. (Adnkronos) - Nel mese di agosto 2022, le esportazioni tedesche sono aumentate dell'1,6% e le importazioni del 3,4% su base calendario e destagionalizzata rispetto a luglio 2022. Sulla base dei dati provvisori, l'Ufficio Federale di Statistica Destatis riporta inoltre che le esportazioni sono aumentate del 18,1% e le importazioni del 33,3% rispetto ad agosto 2021.

