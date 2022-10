Gegia è sposata? Il dramma dell’aborto spontaneo e la scomparsa dell’ex marito ed amico di Gerry Cala

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 7 è, all’anagrafe, Francesca Carmela Antonaci. Passata alla storia per essere l’anti-diva per eccellenza è una comica, cantante, ma anche attrice e conduttrice. E’ stata tra le personalità televisive italiane più eclettiche, diventata particolarmente famosa negli anni ’80. Ladell’fraterno di Jerry Calà Famosa negli anni Ottanta e Novanta grazie alle sue divertenti parti nei film con Jerry Calà,ha esordito in tv nello spettacolo della Rai ”Sotto le stelle” di Gianni Boncompagni.ha recitato in molte serie televisive, ormai cult, come Professione vacanze e Non lasciamoci più. Nel 2018 ha deciso di passare dietro alla cinepresa e di diventare regista. In una intervista rilasciata a Noi degli anni ’80 e ’90, nel 2021, ...