Gb | Liz Truss al 14% dei consensi | sotto peggior risultato Johnson

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) (Adnkronos) – La nuova premier britannica Lizprecipita nei. Solo il 14% dei britannici afferma di averne un’opinione favorevole, in forte calo rispetto al già non esaltante 26% registrato fra il 21 e il 22 settembre, evidenzia oggi un sondaggio Yougov.ha ormai superato ii risultati del suo predecessore conservatore Borise dell’ex leader laburista Jeremy Corbyn. Il 73% dei britannici ha un’opinione sfavorevole di, compreso un 55% di molto sfavorevoli. Il suo livello di gradimento è in negativo e arriva a -59, oltre ii risultati diin luglio (-53) e di Corbyn nel giugno 2019 (-55). Il sondaggio si basa su un campione di 1.751 adulti intervistati fra il primo e il 2 ottobre, ovvero alla ...

... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anchesarà la nuova premier britannica. I conservatori l'hanno scelta come leader La ..."Crescita economica". "Tagli alle tasse". Sono le parole chiave del discorso della premier britannicaa chiusura del congress del partito conservatore a Birmingham. Una convention che ha visto un partito profondamente diviso, con ministri di gabinetto ed ex ministri in aperta ribellione ...(Adnkronos) – La nuova premier britannica Liz Truss precipita nei consensi. Solo il 14% dei britannici afferma di averne un’opinione favorevole, in forte calo rispetto al già non esaltante 26% registr ...Alla conferenza del partito tories divisi e caotici. La premier Truss non riprende le redini. Intanto il Labour di Starmer vola nei sondaggi ...