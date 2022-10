Gazprom riapre i rubinetti all’Italia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Sono ripresi oggi i flussi di gas approvvigionati da. Eni ha comunicato che “la ripresa delle forniture è stata resa possibile dalla risoluzione da parte di Eni e delle parti coinvolte dei vincoli che derivano dalla nuova normativa introdotta dalle autorità di regolamentazione austriache”. I flussi di gas approvvigionati daerano stati bloccati in ingresso a Tarvisio il primo ottobre scorso Le forniture di gas erano state interrotte dalo scorso primo ottobre, quando il flusso in entrata a Tarvisio si è interrotto, per “la dichiarata impossibilità di trasportare il gas attraverso l’Austria” motivata daad Eni. “fornisce gas per l’Europa attraverso l’Ucraina per un volume di 42,4 milioni di metri cubi al giorno attraverso la stazione di ...