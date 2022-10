Gas, l’allarme di Bernabè: “Ora fa caldo, ma d’inverno le riserve non basteranno. Piano su ospedali e imprese o finisce come col Covid” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La questione delle riserve di gas resta in cima all’agenda politica in vista dell’arrivo dell’inverno. Al fianco delle rassicurazioni per esempio del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani sul fatto che le scorte sono sufficienti (“E, anzi, stiamo esportando”) ci sono anche gli avvertimenti di Franco Bernabè, ex ad di Eni e ora presidente di Acciaierie d’Italia, una figura molto vicina al presidente del Consiglio uscente Mario Draghi, suo estimatore e a sua volta stimato da Palazzo Chigi. “Adesso – spiega – stiamo godendo di un periodo di grazia eccezionale. Fa caldo e c’è un eccesso di gas ma tutto è destinato a finire appena cambierà la situazione climatica” dice. “Capiremo quanto soltanto tra gennaio e febbraio, il momento in cui il fabbisogno di metano è massimo – aggiunge il manager – Gli stoccaggi che abbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La questione delledi gas resta in cima all’agenda politica in vista dell’arrivo dell’inverno. Al fianco delle rassicurazioni per esempio del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani sul fatto che le scorte sono sufficienti (“E, anzi, stiamo esportando”) ci sono anche gli avvertimenti di Franco, ex ad di Eni e ora presidente di Acciaierie d’Italia, una figura molto vicina al presidente del Consiglio uscente Mario Draghi, suo estimatore e a sua volta stimato da Palazzo Chigi. “Adesso – spiega – stiamo godendo di un periodo di grazia eccezionale. Fae c’è un eccesso di gas ma tutto è destinato a finire appena cambierà la situazione climatica” dice. “Capiremo quanto soltanto tra gennaio e febbraio, il momento in cui il fabbisogno di metano è massimo – aggiunge il manager – Gli stoccaggi che abbiamo ...

