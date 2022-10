Gas dalla Russia, Gazprom: «Ripreso il flusso attraverso l’Austria, soprattutto all’Italia» (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Lo stop delle forniture era iniziato il primo ottobre per problemi di natura commerciale con l’Austria, che ha cambiato la norma. L’intervento del ceo dell’Eni Descalzi. Da Mosca importiamo oggi il 10% dei consumi Leggi su corriere (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Lo stop delle forniture era iniziato il primo ottobre per problemi di natura commerciale con, che ha cambiato la norma. L’intervento del ceo dell’Eni Descalzi. Da Mosca importiamo oggi il 10% dei consumi

