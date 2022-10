Francia, il governo smantella il campo Forceval di Parigi, dove da anni centinaia di persone fumano crack – Il video (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il governo francese ha ordinato lo smantellamento del campo Forceval, che si trova a nord est di Parigi. E dove centinaia di persone si riuniscono da un anno per fumare crack. Lo ha fatto sapere il ministro dell’Interno Gérald Darmanin: «Su mia indicazione il prefetto sta procedendo allo smantellamento definitivo del crack camp di Forceval. 1000 agenti di polizia garantiranno che non si riuniscano altrove», ha twittato. Un giornalista dell’Afp ha fatto sapere che poco prima delle 7 del mattino tanti poliziotti sono stati schierati intorno al campo. Il ministero ha sottolineato che questa operazione non ha precedenti in quanto il fenomeno del crack ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ilfrancese ha ordinato lomento del, che si trova a nord est di. Edisi riuniscono da un anno per fumare. Lo ha fatto sapere il ministro dell’Interno Gérald Darmanin: «Su mia indicazione il prefetto sta procedendo allomento definitivo delcamp di. 1000 agenti di polizia garantiranno che non si riuniscano altrove», ha twittato. Un giornalista dell’Afp ha fatto sapere che poco prima delle 7 del mattino tanti poliziotti sono stati schierati intorno al. Il ministero ha sottolineato che questa operazione non ha precedenti in quanto il fenomeno del...

