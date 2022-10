Fontana | ‘6 | 5 mln per Bergamo e Brescia capitali italiane cultura’

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) (Adnkronos) – “sono baluardi del nostro territorio, due realtà importanti della storia e del futuro della Lombardia, simbolo di patrimoni produttivi e di operosità al servizio del bene comune”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione di ‘2023’ tenutasi oggi a Milano. “La candidatura in tandem diha rappresentato un unicum, un’occasione di rinascita e di ripartenza dopo l’esperienza del Covid. Il lavoro di squadra, insieme a tutti gli attori del territorio, consentirà di trasformare l’evento in una grande opportunità: aver individuato la cultura come fattore di sviluppo è certamente un merito”, ha spiegato. Regione Lombardia ha “subito ...

... complessivamente abbiamo stanziato 6,5 milioni di euro per realizzare opere infrastrutturali ed eventi", ha aggiunto... complessivamente abbiamo stanziato 6,5 milioni di euro per realizzare opere infrastrutturali ed eventi', ha aggiuntoMilano - Conferenza Stampa del Governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana per annunciare la presentazione della nuova giunta regionale (Milano - 2021-01-08, Marco Passaro) p.s. la foto e' ...(Adnkronos) - "Bergamo e Brescia sono baluardi del nostro territorio, due realtà importanti della storia e del futuro della Lombardia, simbolo di patrimoni produttivi e di operosità al servizio del be ...