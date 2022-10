Foggia a mano armata, 12 omicidi in nove mesi: tra pistole e violenza privata all'ombra dei clan. E dopo l'ultimo morto le istituzioni ... (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ed è proprio nell'ambiente dei traffici di droga che - ipotizzano gli inquirenti, come anticipato dal sito Immediato.net - che andrebbe ricercata la chiave dei tre delitti consumati tra marzo e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ed è proprio nell'ambiente dei traffici di droga che - ipotizzano gli inquirenti, come anticipato dal sito Immediato.net - che andrebbe ricercata la chiave dei tre delitti consumati tra marzo e ...

