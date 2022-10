Foggia a mano armata | 12 omicidi in nove mesi | tra pistole e violenza privata all’ombra dei clan E dopo l’ultimo morto le istituzioni tacciono

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) L’anno si era aperto a suon di bombe come al solito,attentati in meno di due settimane. Una specie di mementum alla città. Saracinesche saltate e finestre divelte, i fuochiCapodanno per far sentire a imprenditori e commercianti diche la solfa sarebbe stata sempre la stessa. Una “prova muscolare”, la chiagli investigatori della Direzione distrettuale antimafia, per rivendicare il controllo del territorio e spiegare a tutti che gli arresti e le condanne non hanno intaccato il potere criminale della batterie egemoni dentro la quarta mafia. Poi sono arrivati gli. Uno, due tre fino a dodici in. Mafiosi e paramafiosi in alcuni casi, delinquenza comune e vendette in altri. Perché funziona così nelno, il ventre ...