Fini? Dove è stato avvistato e quella stranissima domanda | forse

Volente o nolente - e noi volenti o nolenti - si è tornati a parlare di Gianfranco Fini, mister Montecarlo, l'ex leader di Futuro e Libertà, partitino sparito dopo essersi misurato per la prima e unica volta alle elezioni. Già, perché l'ex An si è speso in un pubblico elogio per Giorgia Meloni dopo la sua vittoria alle elezioni. Dunque, parlando alla Stampa estera, ha aggiunto che non vi sono ragioni per preoccuparsi del nascente governo e che Giorgia non ha niente a che fare con il post-fascismo. E ancora, pare che Meloni e Fini abbiano ricucito: nei giorni caldissimi della casa di Montecarlo, infatti, lei spese contro di lui parole di fuoco. E ancora, sempre lei non lo seguì ai tempi di Fli, insomma la rottura fu totale. La conferma circa una normalizzazione dei loro rapporti è arrivata da ambienti di Fratelli d'Italia e, di fatto, dai due ...

