Fifa | Uefa e Serie A all’Ue | “Servono nuove regole contro la pirateria”

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Agire in maniera efficacelo streaming pirata di partite e altri eventi che milioni di abbonati pagano per vedere in diretta, ma che si trovano gratis sui siti illegali. Questa è la richiesta inoltrata da 108...

Social Media Soccer

... in un momento delicato a causa della situazione dell'Ucraina: 'La, attraverso Ceferin, ha fatto tutto il possibile per aiutare noi e il calcio ucraino. La, invece, ci ha distrutto. Non ci ...Sembrerebbe, tuttavia, quella l'intenzione della, soprattutto a margine delle polemiche per il ... Da Gianni Infantino, presidente, non sono ancora arrivate risposte. I regolamenti FIFA e UEFA cambiano la maglia del Portogallo Una lunga storia cominciata nel rione Japigia, indissolubilmente legata alla vicenda Punta Perotti e al Bari. Fino alla recente inchiesta per bancarotta fraudolenta ...La recensione su PS5 del capitolo finale del gioco di calcio più amato e atteso: che spettacolo con l'HyperMotion2 e ci sono anche i campionati ...