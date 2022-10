“Fidanzato con ragazza di Bergamo ma padre di lei non vuole perché sono napoletano” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Lui napoletano, lei di Bergamo. Una coppia come tante il cui destino è interrotto però dal padre della ragazza, a causa della città di provenienza del giovane. E’ la storia che racconta Fanpage sulla base di un racconto fatto dallo stesso ragazzo. Il giovane, di nome Marco, ha spiegato che la sua relazione con questa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Lui, lei di. Una coppia come tante il cui destino è interrotto però daldella, a causa della città di provenienza del giovane. E’ la storia che racconta Fanpage sulla base di un racconto fatto dallo stesso ragazzo. Il giovane, di nome Marco, ha spiegato che la sua relazione con questa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

RobiOcchino : RT @latwittipe: Pensate i poveri cristi stranieri che inizieranno a seguire la Lucarelli su consiglio di @rulajebreal e si troveranno l’hom… - gingi_______ : RT @giorgiah2o: il mio ex mi ha lasciata. il mio ex si è fidanzato. il mio ex ogni volta che ci sentiamo ci prova con me. #pazzerello - giangio87 : @smiletomarghy Boh... Cerca di capire i gusti del suocero mediante il tuo fidanzato, altrimenti rischi di regalare… - SurrexitVere : @clautse @Stronza Se hai figli mi immagino come li tiri su bene con queste idee. Ma mi preoccupa molto di più saper… - lookin4safeplac : il fatto che le turbosifone si siano più preoccupate loro della mia salute e della positività rispetto a mia sorell… -