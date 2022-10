Ferrari, Leclerc esclusivo: la frase che darà fastidio a Verstappen (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Charles Leclerc si fa concavo e convesso per trovare un senso a questa sua stagione , anche se questa stagione un senso non ce l'ha. Non ce l'ha più, intendiamo: i titoli sono andati, il progresso ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Charlessi fa concavo e convesso per trovare un senso a questa sua stagione , anche se questa stagione un senso non ce l'ha. Non ce l'ha più, intendiamo: i titoli sono andati, il progresso ...

Eurosport_IT : Quando sei Charles Leclerc e conquisti la pole ???? #F1 | #Formula1 | #Leclerc | #Ferrari - tutroppotop : RT @elliotaldstan: Scopriamo oggi da voci esperte che la SF1000 evidentemente (visto certi discorsi)era una macchina da podio. Chissà,magar… - CapitanCipe : RT @CorSport: La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ??#Napoli divino ??L'#Inter si scopre grande: 1-0 al #Barça ??#Leclerc escl… - giulyleclerc : RT @FormulaPassion: #F1, #Leclerc su #Verstappen: 'Tutti i titoli sono meritati' - ragazzaOTP : RT @valeagle17: Per me è Charles Leclerc che dice di essere felice se ricevesse un contratto a vita con la Ferrari ???? Ti prego non andart… -