F1, Toto Wolff: "Presto verrà il tempo di George Russell!" (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Una promessa di vittoria? Lo vedremo. Non era la stagione che sognava George Russell, la sua prima in Mercedes. Il britannico sperava di lottare per il titolo in questo campionato 2022, dimostrando fin da subito di essere all'altezza del suo ben più titolato compagno di squadra, Lewis Hamilton. Le cose stanno andando diversamente. Russell è attualmente davanti a Hamilton nella classifica generale dei piloti, ma il target iridato non c'è perché a non esserci è la prestazione della W13. Un progetto decisamente spinto dal punto di vista dell'aerodinamica che nei fatti non ha premiato. E' anche vero che George nel corso dell'annata ha fatto vedere una grande costanza di rendimento, ottenendo il podio più volte nonostante la vettura non sia quella di riferimento. Per questo, Toto Woff, Team Principal della Mercedes, è convinto che il valore ...

