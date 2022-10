(Di mercoledì 5 ottobre 2022)non vede l’ora che il futuro diventi attualità. Non c’è abitante, in questa area di Roma, che non guardi con curiosità e ottimismo al nuovo stadio che la famigliavuole realizzare per il club giallorosso. Lunedì la società, rappresentata dall’amministratore delegato Pietro Berardi, ha presentato al Comune capitolino lo studio di fattibilità per L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Estetica e sviluppi, il marchio Friedkin sul progetto Pietralata: Pietralata non vede l’ora ch… - CalcioFinanza : Estetica e sviluppi, il marchio della famiglia Friedkin sul progetto del nuovo stadio della #Roma a Pietralata… - AdornatoAntonio : RT @LAROMA24: Idee, estetica, appalti e sviluppi: il marchio Friedkin su Pietralata #AsRoma - infoitsport : Idee, estetica, appalti e sviluppi: il marchio Friedkin su Pietralata - infoitsport : Idee, estetica, appalti e sviluppi: il marchio Friedkin su Pietralata » LaRoma24 -

ForzaRoma.info

'I prossimisaranno in due direzioni - continua Raimondi - faremo diversi spin off ... L'intero progetto 'Materia Dorata', curato da Rosa Cascone, esperta d'arte e di fenomenologia, è ...Andy Warhol and Jeff Koons sono probabilmente i riferimenti di questa". A testimoniare la ... la nuova serie tratta da Il Signore degli Anelli I reportage, glie le conseguenze ... Idee, estetica, appalti e sviluppi: il marchio Friedkin su Pietralata La proprietà giallorossa vuole fare di più che finanziare un’impianto per la società. Vogliono lasciare un segno nella città di Roma Non c’è solo uno stadio, un asset, una proprietà, un pezzo di ...Il club rossonero ha annunciato la partnership con il marchio di Virgil Abloh, per ridefinire il legame tra squadre di calcio e mondo della moda ...