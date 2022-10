Entra il padel | dal 16 ottobre la Federtennis cambia nome

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Firenze – Dal 16la Federazione italiana tennis (Fit) aggiungerà alla propria denominazione anche la novità della specialità emergente ‘’, trasformandosi in Federazione italiana tennis e. Avverrà prima della finale dell’Unicredit Firenze Open, il torneo Atp 250 che prenderà avvio lunedì prossimo, come ha spiegato il presidente federale, Angelo Binaghi, nella conferenza stampa di presentazione dell’evento. Binaghi ha presentato il torneo di Firenze proprio definendolo come “l’ultimo torneo organizzato dalla Fit” in quanto federazione del ‘solo’ tennis. L’annuncio a Firenze porta con sé il ricordo di un blasone storico: infatti l’attuale ente sportivo nacque nella città sull’Arno come Federazione italiana tennis nel lontano 1910 quando ancora nelera presente la parola ‘lawn’ (poi abbandonata nel ...