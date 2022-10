Eni sblocca i flussi di gas tra Russia e Italia

Leggi su formiche

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Grazie a Eni, sono ripresi idi gas verso l’approvvigionati da Gazprom. “La ripresa delle forniture – ha fatto sapere Eni in un comunicato – è stata resa possibile dalla risoluzione da parte di Eni e delle parti coinvolte dei vincoli che derivano dalla nuova normativa introdotta dalle autorità di regolamentazione austriache”. Le forniture erano state interrotte lo scorso primo ottobre per “la dichiarata impossibilità di trasportare il gas attraverso l’Austria” motivata da Gazprom. LO SBLOCCO DEINel comunicato pubblicato sul sito dell’Eni, non sono specificate le iniziative messe in campo, ma in base a quanto sostenuto nei giorni scorsi dall’ad Claudio Descalzi, la società avrebbe pagato un deposito cauzionale di 20 milioni di euro alla società di dispacciamento austriaca perre l’impasse e ...