Energia | Meloni costretta a guardare ai nemici di Parigi In agenda i viaggi a Varsavia e Kiev

CarloCalenda : Una coalizione molto fragile e conflittuale deve affrontare una tempesta perfetta. Sul prezzo dell'energia basta pr… - ilfoglio_it : Tra la necessità di rinnovare gli aiuti contro il caro energia e quella di tenere il debito sotto controllo, la sce… - Agenzia_Ansa : Meloni: 'Sosterremo ogni azione contro la speculazione sull'energia. 'Stiamo lavorando prevalentemente sul caro-bol… - occhiopinocchio : RT @MarcoRizzoPC: Con lo stanziamento di 200 mld di euro per l’energia, la Germania rompe il patto di stabilità e di fatto prepara il suo a… - ilgiornale : Il tempo che stringe. La consapevolezza di un impegno che sarà arduo. E l'accerchiamento tra due urgenze ineluttabi… -

Se Giorgiafosse veramente convinta che "non possiamo agire da soli" dovrebbe abbandonare il ...attentamente sul contenuto di politiche europee comuni a cominciare dall'unione dell'e ......"Non sosterremo mai misure che mettano a repentaglio la sicurezza delle nostre forniture di"... È in questa pattuglia di Paesi che vuole riposizionarsiAlcuni media ungheresi in questi ...Di tutto questo, barricata anche ieri nei suoi uffici di Montecitorio, si sta occupando ormai da giorni Giorgia Meloni. Sul primo fronte, si è iniziato a registrare qualche scossone, con Matteo ...L’inflazione galoppa, le bollette di luce e gas si impennano e il carrello della spesa si svuota a causa di costi sempre più alti. Uno scenario che ormai, da qualche mese, le ...