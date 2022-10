Energia | l’esperto Davide Chiaroni | «Bene von der Leyen ma il price cap al gas è il vero vaccino contro la crisi» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Aumenti in bolletta,cap, fondo Sure, riforma del mercato di Amsterdam. Negli ultimi mesi, laenergetica è diventata uno degli argomenti più discussi in Italia e in Europa. Dopo settimane di riunioni, trattative e mancati accordi, l’Unione Europea è ancora alla ricerca di una ricetta condivisail caro. Se sul taglio ai consumi di elettricità si è riusciti ad arrivare a un’intesa, il tetto al prezzo del gas continua a far discutere. In vista del vertice sull’di domani, ne abbiamo parlato con, professore ordinario al Politecnico di Milano e fondatore dell’Osservatorio Energy & Strategy, che si occupa di gestione strategica dell’, transizione energetica e fonti rinnovabili. Come valuta ciò ...