Energia | Europarlamento “Aiutare i più vulnerabili”

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “La guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e l'uso dell'approvvigionamento difossile come arma hanno drammaticamente aggravato l'attuale instabilità del mercato dell'e hanno portato a un aumento dei prezzi dell'e a una crisi del costo della vita”. Lo sottolinea il Parlamento Europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, in una risoluzione.Inoltre, il Parlamento avverte i Paesi UE che i consumatori che non possono permettersi l'aumento delle bollette non dovrebbero vedersi tagliare l'erogazione dell'e sottolineano la necessità di evitare sfratti per le famiglieche non sono in grado di pagare le bollette e i costi dell'affitto. I consumatori dovrebbero essere maggiormente tutelati contro la sospensione ...