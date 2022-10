Emma Caulfield, la star di Buffy rivela: “Ho la sclerosi multipla” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Chi come me è un fan di Buffy ricorderà sicuramente di Anya (e il trauma causato dall’ultima puntata) e dell’attrice che la interpretava, Emma Caulfield. La star tornerà presto al lavoro per indossare nuovamente i panni di Dottie (che abbiamo visto in WandaVision) nella serie ‘Agatha: Coven of Chaos‘. Con l’occasione Emma Caulfield ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair nella quale ha rivelato di avere la sclerosi multipla. In realtà l’attrice ha scoperto di essere affetta da questa malattia neurodegenerativa nel 2010, ma l’ha tenuto nascosto per anni, per paura di non lavorare. Emma Caulfield will return as Dottie in #AgathaCovenOfChaos #MarvelStudios #DisneyPlus pic.twitter.com/CEVMuljmE1 — ... Leggi su biccy (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Chi come me è un fan diricorderà sicuramente di Anya (e il trauma causato dall’ultima puntata) e dell’attrice che la interpretava,. Latornerà presto al lavoro per indossare nuovamente i panni di Dottie (che abbiamo visto in WandaVision) nella serie ‘Agatha: Coven of Chaos‘. Con l’occasioneha rilasciato un’intervista a Vanity Fair nella quale hato di avere la. In realtà l’attrice ha scoperto di essere affetta da questa malattia neurodegenerativa nel 2010, ma l’ha tenuto nascosto per anni, per paura di non lavorare.will return as Dottie in #AgathaCovenOfChaos #MarvelStudios #DisneyPlus pic.twitter.com/CEVMuljmE1 — ...

