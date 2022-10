Emma Caulfield, attrice di WandaVision, ha la sclerosi multipla (Di mercoledì 5 ottobre 2022) L'attrice di WandaVision, Emma Caulfield, ha rivelato di avere la sclerosi multipla e di non averlo detto a nessuno fino a questo momento per paura. Emma Caulfield, nota per aver interpretato il ruolo di Dottie in WandaVision, ha rivelato di avere la sclerosi multipla. Parlando con Vanity Fair, l'attrice di Buffy l'ammazzavampiri (Anya Jenkins) ha raccontato: "Una volta non avevo grossi problemi di salute. Mi sono svegliata una mattina e sul lato sinistro del mio volto sembrava che ci fossero un milione di formiche che ci camminavano sopra. È la sensazione che provi quando stai seduto in una posizione troppo a lungo... La sensazione è scomparsa ed è poi tornata". Emma ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 ottobre 2022) L'di, ha rivelato di avere lae di non averlo detto a nessuno fino a questo momento per paura., nota per aver interpretato il ruolo di Dottie in, ha rivelato di avere la. Parlando con Vanity Fair, l'di Buffy l'ammazzavampiri (Anya Jenkins) ha raccontato: "Una volta non avevo grossi problemi di salute. Mi sono svegliata una mattina e sul lato sinistro del mio volto sembrava che ci fossero un milione di formiche che ci camminavano sopra. È la sensazione che provi quando stai seduto in una posizione troppo a lungo... La sensazione è scomparsa ed è poi tornata"....

BITCHYFit : Emma Caulfield, la star di Buffy rivela: “Ho la sclerosi multipla” - zazoomblog : Emma Caulfield la star di Buffy rivela: “Ho la sclerosi multipla” - #Caulfield #Buffy #rivela: #sclerosi… - ScarletWitch772 : RT @marvelcinemaita: Agatha: Coven of Chaos, Emma Caulfield tornerà nel ruolo di Dottie per la nuova serie Marvel! - marvelcinemaita : Agatha: Coven of Chaos, Emma Caulfield tornerà nel ruolo di Dottie per la nuova serie Marvel! - badtasteit : #AgathaCovenofChaos, Emma Caulfield Ford tornerà come Dottie -