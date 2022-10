(Di mercoledì 5 ottobre 2022)nelle campagne pontine con il ritrovamento del corpo senzadi un giovane bracciante di nazionalità straniera. La vittima si sarebbe suicidata. Stando alle informazioni disponibili il ragazzo era impiegato come bracciante in un’azienda agricola diindiano si suicida aA riportare la notizia è stato il giornalista Marco Omizzolo, sociologo che si occupa di raccontare i difficili contesti del caporalato e le condizioni di lavoro nelle campagne in questo caso della Provincia di Latina. Un fenomeno che, nonostante le numerose operazioni delle forze dell’ordine, continua ad essere profondamente radicato sul territorio. Si legge nel suo post: “Un altro ragazzo indiano di 24 anni si è suicidato in una azienda agricola di ...

CorriereCitta : Dramma a Sabaudia: 24enne si toglie la vita impiccandosi -

Sabaudia, la disperazione di Jaspreet: il bracciante indiano si toglie la vita a 24 anni Jaspreet si è suicidato a 24 anni, impiccandosi ad un albero a pochi passi dall'azienda agricola in cui lavorava ...Ha preso una corda e si è impiccato a Sabaudia, nell'azienda in cui lavorava. La tragedia si è consumata sabato sera. A togliersi la vita un bracciante indiano di 24 ...