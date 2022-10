Divorzio Totti-Blasi e le chiacchiere sui tradimenti | Tapiro d’Oro a Flavia Vento | ‘Ancora ‘sto Francesco’?

(Di mercoledì 5 ottobre 2022)per. La donna è stata raggiunta dal celebre inviato di Striscia Valerio Staffelli che ha provveduto a consegnarle l’altrettanto nota statuetta per iche hanno portato alla fine della lunga relazione tra l’ex Pupone e Ilary. Leggi anche: Ilarye la ‘frecciatina’ a: fa il video di fronte al negozio Rolex e poi lo taggaper: i ‘precedenti’ nel 2005 La showgirl non è nuova a simili ‘riconoscimenti’. Attapirata già nel 2005 quando Fabrizio Corona aveva parlato di presunte relazioni extraconiugali, le quali avevano tirato in ballo proprio la donna. Infatti, stando a quanto sostenuto dall’ ex re dei paparazzi, ...

Vanity Fair Italia

Troppo complessa la situazione legata alda Ilary per rischiare. Ma alla fine le prime foto ufficiali sono arrivate. Il video davanti al negozio Rolex: lo sfottò di Ilary a... e Tom Brady, 45, la top model e il giocatore di football, sarebbero a un passo dal. Tom ... Da Francescoe Ilary Blasi che hanno chiuso il loro matrimonio dopo 17 anni e tre figli, a ... Divorzio Totti-Blasi, è iniziata l'era dei week end a turno con i figli Tapiro d’Oro per Flavia Vento. La donna è stata raggiunta dal celebre inviato di Striscia Valerio Staffelli che ha provveduto a consegnarle l’altrettanto nota statuetta per i tradimenti che hanno port ...Tutto quello che sappiamo è che le immagini sono arrivate dopo il servizio pubblicato dal settimanale Diva e Donna, in cui per la prima volta Totti e Noemi Bocchi sono stati fotografati insieme È quan ...