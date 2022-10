Discarica di Magliano | no all’impianto per lo smaltimento dei rifiuti | la sentenza del Tar

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) La quinta sezione del Tar Lazio ha bocciato la compatibilità ambientale rilasciata dalla Regione sulla trasformazione delladiRomano da impianto per inerti a impianto dideiurbani.di: ladel Tar Lazio Il ricorso presentato dall’associazione ecologica Monti Sabatini è stato accolto dal Tar del Lazio. Il tribunale ha bocciato così la compatibilità ambientale della Regione Lazio sulla trasformazione dell’area – di oltre 800 mc – in un impianto per lodeiurbani. La vicenda delladiva avanti da anni ormai e già in passato era stata protagonista di numerose sentenze del Tar. Infatti, secondo i ...

Repubblica Roma

Il Tar ha riconosciuto la bontà dell'operato della Regione nel non considerare la trasformazione delladiRomano (di proprietà della società Idea 4 ma in predicato di essere cedutra alla Berg, controllata a maggioranza da Acea, in caso di rilasciato dell'autorizzazione da parte della ...La quinta sezione del Tar Lazio ha bocciato la compatibilità ambientale rilasciata dalla Regione sulla trasformazione delladiRomano da impianto per inerti a impianto di smaltimento dei rifiuti urbani per oltre 800 mila mc. Tra le censure mosse dai giudici amministrativi la mancata effettuazione della ... Roma e Acea sconfitte al Tar, bocciata la discarica salva-Capitale a Magliano Romano La quinta sezione del Tar Lazio ha bocciato la compatibilità ambientale rilasciata dalla Regione sulla trasformazione della discarica di Magliano Romano da impianto per inerti a impianto di smaltiment ...Roma non potrà avere la sua "buca". Il sindaco Gualtieri e dovrà trovare nuove soluzioni in attesa del termovalorizzatore. Forse è il caso di richiamare Ru ...