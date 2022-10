Digitale terrestre | sorpresa canale 37 | super novità?

Leggi su consumatore

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Voci che si rincorrono in Rete parlano di una grossa novitò in arrivo per gli utenti del. Ecco perchè dovete tenere d’occhio ilnumero 37 Ci siamo abituati negli ultimi anni a vedere un fiorire di servizi a pagamento ma anche per chi non può o non vuole pagare un abbonamento per L'articolo proviene da Consumatore.com.