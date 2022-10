(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Per tre giorni il mondo si è incontrato ae gli spazi della città sono finalmente tornati a riempirsi dopo la pandemia. Le foto della sedicesima edizione del festival di Internazionale. Leggi

Internazionale

Primi ciak a Roma per Suburra eterna vedi anche Suburra: chi è Giacomo, l'attore che ... Sono iniziate le riprese di SUBURRA ETERNA,progetto che espande l'universo di Suburra e prende ...... al fine di adeguare e migliorare le vie di adduzione alnodo autostradale e fare un ... gli interventi per il potenziamento della A14 tra Ravenna e Bologna San Lazzaro e della A13 trae ... Di nuovo a Ferrara (Foto) Sono iniziate a Roma, le riprese di SUBURRÆTERNA. La serie tv espande l’universo Suburra, con la nuova storia originale prodotta da Cattleya ...Uno speciale tv, tutto ferrarese, dedicato all'arte del camminare e agli scenari cittadini, in un percorso tra Certosa e cuore della città . È partito un nuovo ciclo di puntate della trasmissione Icar ...