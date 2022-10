Deputato russo rompe il silenzio | basta mentire sul fronte ' Nostri villaggi distrutti'

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Andrey Kartapolov, presidente della Commissione Difesa, sulla guerra in Ucraina: 'La gente non è stupida e vede che non vogliamo dirle nemmeno una parte della verità. Il nemico ora è sulla nostra ...

Andrey Kartapolov, presidente della Commissione Difesa, sulla guerra in Ucraina: 'La gente non è stupida e vede che non vogliamo dirle nemmeno una parte della verità. Il nemico ora è sulla nostra ...Questa situazione ha causato un'altra ondata di critiche pubbliche al comando militaree ... L'ex comandante dell'esercito e oradella Duma, tenente generale Andrey Gurulev , si è unito ...A condividere il pensiero anche il deputato Andrey Gurulyov che è stato disconnesso ... E’ stato proprio lui a dichiarare sulle pagine del sito indipendente russo Moscow Times, citando: “Dobbiamo ...Andrey Kartapolov, presidente della Commissione Difesa: "La gente non è stupida e vede che non vogliamo dirle nemmeno una parte della verità. Il nemico ora è sulla nostra terra" ...