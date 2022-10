Degrado a Roma, la ricetta di Gualtieri: cancellare le vie dedicate al colonialismo fascista (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Criminalità, violenza, spaccio, Degrado? Non ci sono o comunque possono aspettare. Per il Campidoglio la priorità per salvare Roma è cancellare le tracce del colonialismo fascista. Proprio così. Sono mesi che la maggioranza che sostiene il sindaco Gualtieri ha in mente la campagna ispirata alla cancellazione dello scandalo storico. La Giornata della memoria per le vittime del colonialismo Ma adesso, che la pericolosa destra si appresta a guidare il governo, è diventata un’iniziativa ‘necessaria’. L’obiettivo, di stretta attualità e di cui i Romani sentono un bisogno estremo, è presto detto. Istituire, niente meno, la Giornata della memoria per le vittime del colonialismo italiano in Eritrea, Libia, Etiopia e Somalia. Lo prevede una ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Criminalità, violenza, spaccio,? Non ci sono o comunque possono aspettare. Per il Campidoglio la priorità per salvarele tracce del. Proprio così. Sono mesi che la maggioranza che sostiene il sindacoha in mente la campagna ispirata alla cancellazione dello scandalo storico. La Giornata della memoria per le vittime delMa adesso, che la pericolosa destra si appresta a guidare il governo, è diventata un’iniziativa ‘necessaria’. L’obiettivo, di stretta attualità e di cui ini sentono un bisogno estremo, è presto detto. Istituire, niente meno, la Giornata della memoria per le vittime delitaliano in Eritrea, Libia, Etiopia e Somalia. Lo prevede una ...

