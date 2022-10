Dario Buzzolan | chi è marito di Luisella Costamagna? Età | matrimonio | figli | libri | lavoro | FOTO | Instagram

iCrewPlay

La donna è legata sentimentalmente con, affermato scrittore, più grande di lei di due anni e figlio di Ugo, noto critico televisivo italiano. L'uomo è laureato in filosofia ...In corsa per il premio Strega sono i libri di Fabio Bacà,e Zuzu . Tra i grandi nomi popolari c'è, nella prima serata di 'Libri Come', quello di Carlo Verdone che, incredibile davvero, ... Dario Buzzolan con "In verità": ecco l'offerta del giorno