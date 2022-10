Da Maribor a Maribor | Ilicic torna a casa – UFFICIALE

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Josip Ilici riparte dasua, in Slovenia, al: l’ex attaccante dell’Atalanta ha firmato ed è stato ufficializzato proprio questa mattina Josipriparte dasua, in Slovenia, al: l’ex attaccante dell’Atalanta ha firmato ed è stato ufficializzato proprio questa mattina. 3, 2, 1… Jojo, dobrodošel doma!Pogodba do 2025, dres s št. 72. Uradna predstavitev danes ob 17. uri na osrednjem prireditvenem prostoru v nakupovalnem središ?u Europark.?? https://t.co/FQOwBxRwVB#MiSkupajEnoSmo #Vijol?naJeLjubezenVe?na pic.twitter.com/lpkDrP1G7R— NK(@nk) October 5, 2022 Poche settimane fa il saluto all’Atalanta al Gewiss Stadium con l’abbraccio caloroso di tutto lo stadio ...

DiMarzio : #Calciomercato | Ufficiale il ritorno di #Ilicic al #Maribor - TuttoQuaNews : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Ilicic torna a casa, il trequartista sloveno ha firmato con l'NK Maribor - Cibo_eazy : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Ufficiale il ritorno di #Ilicic al #Maribor - jojoarhinn : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Ufficiale il ritorno di #Ilicic al #Maribor - RossoneroDomy : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Ufficiale il ritorno di #Ilicic al #Maribor -

Mediagol.it

... il 42enne arbitro diche ieri al Meazza ha avuto il suo bel da fare. L'arbitro Vincic aveva due precedenti con l'Inter . Per Cesari giusto non concedere rigore all'Inter . C'era il rosso per ...Il 42enne diarbitra con decisione e dosa bene i cartellini. Forse manca un cartellino rosso a Calhanoglu, ma il VAR non aiuta. Da una sua valutazione errata l'Inter rischia di incassare il ... Maribor, ufficiale Josip Ilicic: l’ex Palermo ed Atalanta torna in patria. I dettagli Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Josip Ilicic è ufficialmente tornato a casa sua, in Slovenia. Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, infatti, l'NK Maribor ha annunciato l'ingaggio del trequartista classe '88 che prima ...