“Da Balla a Dalla Storia di un’imitazione vissuta” | lo spettacolo di Ballantini

Dario Ballantini annuncia quattro nuove imperdibili date dello spettacolo "Da Balla a Dalla. Storia di un'imitazione vissuta" che andranno in scena martedì 24 gennaio 2023 al Teatro Ambra Jovinelli di Roma, giovedì 26 gennaio 2023 al Teatro Celebrazioni di Bologna, lunedì 30 gennaio 2023 al Teatro Manzoni di Milano, giovedì 9 febbraio 2023 al Teatro Puccini di Firenze. Scritto e cantato dallo stesso Ballantini su progetto e regia di Massimo Licinio, lo show renderà omaggio all'amico e grande cantautore Lucio Dalla, di cui quest'anno ricorre il decimo anniversario della scomparsa, attraverso il racconto di vita vera di Dario che, da giovanissimo fan imitatore e pittore in erba, scelse proprio il celebre artista emiliano come soggetto

