Crollo al Globe Theatre di Roma | scatta il nuovo sopralluogo dei pm Nel mirino della Procura ci sono i servizi di manutenzione

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Che cosa ha causato ildi una scalinata al? È questa la domanda che ronza nella testa dei magistrati di piazzale Clodio che hanno effettuato unnella struttura, inserita all’interno di Villa Borghese, in cui lo scorso 22 settembre è crollata una scalinata in legno provocando il ferimento di 11 ragazzi al termine di uno spettacolo. Agli accertamenti, oltre ai pubblici ministeri Gianfederica Dito ed Eugenio Albamonte, hanno preso parte anche i vigili del fuoco e gli ispettoriAsl. Proprio i tecnici dovranno consegnare una relazione che dovrà cercare di rispondere alle tante domande rimaste ancora senza risposta e dalle quali dipenderanno le sorti dell’intera indagine. Come noto nel fascicolo aperto a piazzale Clodio e coordinato daltore ...